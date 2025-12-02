Truffe ad anziani condanne per quasi 85 anni | coinvolto un attore di Gomorra
Ventinove misure cautelari, 21 in carcere, cinque ai domiciliari e tre obblighi di presentazione per un totale di 54 episodi contestati (45 truffe realizzate e nove tentativi) tra aprile 2022 e marzo 2024 per un valore di 700 mila euro. L'inchiesta era partita dopo la denuncia di una vittima che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
