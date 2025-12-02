Truffa del falso corriere 66enne si ritrova la carta svuotata dopo aver cliccato su un link

Credeva di sbloccare un pacco in giacenza, anche perché il corriere lo aspettava per davvero dato che aveva fatto alcuni giorni prima un acquisto online. Ha seguito le istruzioni contenute in un sms e ha cliccato su un link che sembrava attendibile. Poi ha risposto alla telefonata di un presunto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondisci con queste news

Falso tenente dei Carabinieri truffa un’anziana e viene arrestato - facebook.com Vai su Facebook

Truffa del falso incidente, boom di chiamate sospette con la voce di un bambino Vai su X

Truffa del corriere: blitz sulla E45. Sequestrata merce per 230mila euro - Dalla truffa del finto carabiniere a quella del falso corriere, che stava fruttando oltre 200mila euro in termini di capi di vestiario: i carabinieri della Compagnia, allertati delle telecamere, hanno ... Riporta lanazione.it

Con la truffa del falso incidente portano via 25mila euro in oro e soldi a una mamma - CASTEL DI LAMA I carabinieri del Nucleo operativo e del Nucleo investigativo di Ascoli hanno arrestato due persone, un 43enne ed un 22enne di origine campana che poco prima avevano messo a segno una ... Come scrive corriereadriatico.it

Truffa del corriere sventata sulla E45. Sequestrata merce per 230mila euro - Con la cosiddetta “truffa del corriere“ era riuscito a prelevare da un magazzino nel Riminese tantissimi capi d’abbigliamento, anche firmati, destinati al mercato dell’est Europa, ma invece di ... Secondo lanazione.it