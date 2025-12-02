Trova una busta con più di 3mila euro | il proprietario l’aveva persa al supermercato

Riccione, 2 dicembre 2025 – Una signora di Riccione ha trovato una busta con dentro denaro contante, ben 3.250 euro. Così ha contattato i carabinieri per rintracciare il legittimo proprietario ed è venuto fuori che era un pensionato sempre riccionese, ma residente in Lombardia. Un gesto di onestà che, con la collaborazione dei carabinieri, ha avuto un lieto fine. La busta coi soldi smarrita al supermercato. La signora che ha ritrovato i soldi è una 60enne di Riccione. Ha trovato la busta con dentro 3.250 euro in un supermercato. Ha subito contattato l’Arma dei carabinieri per provare a rintracciare il proprietario dei soldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

