Trova una busta con 3mila euro in contanti riccionese e carabinieri si mobilitano per trovare il prorpietario

La distrazione ha rischiato di costare parecchio a un pensionato 89enne, residente in Lombardia, che ha smarrito una busta con 3250 euro in contanti in un supermercato di Riccione. A trovare il denaro è stata una riccionese 60enne che, senza pensarci due volte, ha dato l'allarme ai carabinieri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

