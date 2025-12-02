Trova una busta con 3mila euro al supermercato e la porta ai Carabinieri | restituita al proprietario 89enne

A Riccione una donna di 60 anni ha trovato in un supermercato una busta con 3.250 euro. L'ha subito consegnata ai Carabinieri che hanno identificato il proprietario, un pensionato 89enne, e gli hanno restituito il denaro. I militari dell'Arma: "Così si rafforza il senso di comunità e la fiducia nelle istituzioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

