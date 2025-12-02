Trova una busta con 3.250 euro e la consegna ai carabinieri | la gratitudine del pensionato 89enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gesto di autentica onestà. Una donna sessantenne di Riccione (Rimini) ha compiuto un atto esemplare di integrità dopo aver trovato, all’interno di un supermercato, una busta contenente 3.250 euro in contanti. Senza esitazione, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri affinché il denaro potesse tornare al legittimo proprietario. La segnalazione ai carabinieri. Dopo il ritrovamento, la 60enne si è recata immediatamente presso la caserma dell’Arma, consegnando la busta e spiegando come l’avesse rinvenuta. Un comportamento che evidenzia senso civico e responsabilità, in un momento in cui somme così ingenti potrebbero facilmente far perdere la testa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trova una busta con 3.250 euro e la consegna ai carabinieri: la gratitudine del pensionato 89enne

