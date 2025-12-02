Trova il marito morto in casa scivola e si frattura il femore | anziana in ospedale

Trova il marito morto in casa, scivola nel tentativo di chiedere aiuto e resta “prigioniera” del proprio appartamento. È accaduto ieri mattina, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, nella zona di via Alcide De Gasperi a Canicattì. A richiedere l'intervento dei soccorritori sono stati i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Trova il marito morto in casa, scivola e si frattura il femore: anziana salvata in extremis - Si assenta dalla propria abitazione pochi minuti, il tempo necessario per recarsi da una vicina di casa al piano di sotto.

Rientra a casa, trova il marito morto e si rompe il femore scivolando: anziana salvata - La donna, shoccata per la morte del marito e ferita, è stata salvata dai vigili del fuoco

Canicattì, rientra a casa e trova il marito senza vita: cade e si rompe il femore - Tragedia e panico nel centro di Canicattì, dove una donna anziana è rimasta gravemente ferita dopo aver trovato il marito morto in casa.

