Troppi clienti con precedenti penali chiosco chiuso per una settimana
La polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco di una via del centro di Biancavilla perché ritenuto abituale ritrovo di pregiudicati. Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni ed è stato emesso dal questore. Il provvedimento è stato emesso perché durante corso dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Clienti con precedenti, degrado e le lamentele dei residenti: chiuso un bar di Milano - Troppi clienti con precedenti, le lamentele dei residenti e quella sospensione della licenza decretata tempo fa. Riporta milanotoday.it
Chiude il bar vicino alla scuola di Mariano Comense, era la base di troppi pregiudicati - Bar chiuso per 15 giorni a Mariano Comense: sospensione decisa dopo controlli su presenze pericolose e segnalazioni dei residenti. Scrive virgilio.it
Picchiato dai clienti violenti davanti al figlio piccolo, li denuncia ma arriva la beffa: il questore gli chiude il locale. «Troppe risse» - Come racconta il quotidiano Il Gazzettino, il protagonista della vicenda si chiama Halil ed è il titolare dell'Istanbul Kebap di via Roma, a Treviso: Halil era stato aggredito a minacciato in numerose ... Secondo leggo.it