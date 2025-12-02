Troise e Carratelli a Stile TV su Roma – Napoli e su Lucca

Troise a Stile TV: “Lucca ha bisogno di continuità per esprimersi, ma il Napoli non può aspettarlo”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Francesco Troise, vice allenatore Uzbekistan ed ex match analyst Udinese, su Lucca ed il Napoli: Lucca per mole fisica, per modo di giocare e per la sua autostima ha bisogno di minutaggio. “Lucca per mole fisica, per modo di giocare e per la sua autostima ha bisogno di minutaggio per esprimersi al meglio. Non è uno rapido che entra facilmente, ha bisogno di tempo per prendere fiducia e per una serie di difficoltà del Napoli, il ragazzo ne ha pagato un po ‘ le pene. 🔗 Leggi su Parlami.eu

