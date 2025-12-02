Inter News 24 Il giornalista de Il Corriere della Sera, Ciro Troise, si esprime così sull’Inter e sulla lotta scudetto in Serie A: le sue parole. Intervistato in esclusiva da CagliariNews24, il giornalista de Il Corriere della Sera, Ciro Troise, ha parlato anche dell’ Inter e della Serie A. COME ARRIVA IL NAPOLIALLA SFIDA COL CAGLARI? – « Il Napoli di Conte ha ritrovato adrenalina, fiducia nei propri mezzi, un sistema di gioco che sta valorizzando giocatori come Neres e Lang. La Coppa Italia viene vista come un’occasione per le seconde linee: Ambrosino, Vergara, Mazzocchi, Spinazzola (che rientra da un infortunio). 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Troise convinto: «Campionato equilibrato ma è l’Inter la più forte! Caprile rimpianto per il Napoli? Rispondo così»