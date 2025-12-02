Troise convinto | Campionato equilibrato ma è l’Inter la più forte! Caprile rimpianto per il Napoli? Rispondo così
Inter News 24 Il giornalista de Il Corriere della Sera, Ciro Troise, si esprime così sull’Inter e sulla lotta scudetto in Serie A: le sue parole. Intervistato in esclusiva da CagliariNews24, il giornalista de Il Corriere della Sera, Ciro Troise, ha parlato anche dell’ Inter e della Serie A. COME ARRIVA IL NAPOLIALLA SFIDA COL CAGLARI? – « Il Napoli di Conte ha ritrovato adrenalina, fiducia nei propri mezzi, un sistema di gioco che sta valorizzando giocatori come Neres e Lang. La Coppa Italia viene vista come un’occasione per le seconde linee: Ambrosino, Vergara, Mazzocchi, Spinazzola (che rientra da un infortunio). 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Ennesima conferma di quello che denunciamo da anni. C’è chi arriva in Italia convinto di poter fare ciò che vuole, sfidando le nostre regole e le nostre Forze dell’Ordine. Frasi come “in Tunisia non picchiamo, in Italia sì” mostrano una mancanza totale di rispett - facebook.com Vai su Facebook
Troise: «Il Cagliari ha una buona squadra con giocatori di livello superiore come Esposito e Mina. Sulla gara di Napoli…» – ESCLUSIVA - Il giornalista Ciro Troise ha rilasciato un’intervista esclusiva per CagliariNews24 per parlare del match di Coppa Italia tra il Napoli ed il Cagliari Ciro Troise, giornalista de Il Corriere della Ser ... Come scrive cagliarinews24.com
Calcio: Conte 'grandi son tornate, campionato equilibrato' - Lo dice Antonio Conte, allenatore del Napoli campione d'Italia, in un'esclusiva A Sky. Scrive ansa.it