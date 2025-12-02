Trofeo A112 Abarth – il Brunello porta la firma di Scremin

Sulla terra senese si chiude l’edizione 2025 della Serie organizzata dal Team Bassano con la vittoria del pilota bassanese che precede Ivo Droandi e Bergamaschi. Podio finale per Zanelli, Dall’Avo e Bergamaschi. Al termine di due intense giornate di gara sugli sterrati del Rally del Brunello, anche l’edizione 2025 del Trofeo A112 Abarth Yokohama va . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Scopri altri approfondimenti

https://www.rallystorici.it/2025/11/26/trofeo-a112-abarth-yokohama-ultimo-atto-al-brunello/ - facebook.com Vai su Facebook

Motori, trofeo A112 Abarth Yokohama: è l’ora del Rally Campagnolo - Correva il mese di aprile del 2010 quando dal palco di Piazza Marconi ad Isola Vicentina prese il via la prima edizione del Trofeo A112 Abarth, la Serie dedicata alle intramontabili Autobianchi il cui ... Riporta vicenzatoday.it

Trofeo A112 Abarth Yokohama 2024: premiati i vincitori - A Rally Racing Meeting il palco dell’Automobile Club Vicenza ha ospitato la premiazione dell’edizione 2024 e la successiva presentazione di quella che scatterà il 28 febbraio prossimo ad Arezzo – ... Secondo vicenzareport.it

Trofeo A112 Abarth Yokohama: vittoria per Zanelli e Zanni - Lo scorso fine settimana, abbinato all'8° Rally Storico Costa Smeralda Trofeo Martini, si è disputato il secondo round del trofeo A112 Abarth, che ha visto una vittoria indiscussa da parte ... Secondo redacon.it

Trofeo A112 Abarth Yokohama - Non conosce crisi di sorta il Trofeo A112 Abarth Yokohama, Serie riconosciuta ACI Sport, che stupisce una volta di più raccogliendo ben trentuno iscrizioni alla prima gara della stagione 2021, quel ... Lo riporta vicenzareport.it

Trofeo A112 Abarth Yokohama: Rally Lana per 22 sfidanti - Grande balzo in avanti per il rally biellese che per la prima volta supera ladoppia decina e segna il nuovo record di partecipanti con le A112 Abarthpronti a sfidarsi per il quarto appuntamento ... Riporta torinoggi.it

Rally: premiati i vincitori 2021 del Trofeo A112 Abarth Yokohama - Con la cerimonia delle premiazioni che si è svolta sabato scorso a Vicenza è andata ufficialmente in archivio anche la 12esima edizione del Trofeo A112 Abarth Yokohama, la fortunata serie organizzata ... Secondo vicenzatoday.it