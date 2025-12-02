Tricologia Oncologica | il percorso si rafforza con il prossimo incontro nazionale ad Angri
Roma, 2 dicembre 2025 – Tricologia Oncologica, progetto nato dal lavoro congiunto della dott.ssa Rosa Giannatiempo e della dott.ssa Fiorella Bini, annuncia il suo prossimo importante appuntamento il 13 dicembre 2025 ad Angri ( Salerno ). L’evento è nato dalla collaborazione con il Distretto di Prevenzione dell’ASL Salerno, diretto dal dott. Michele Cantelmi, grazie al supporto della dott.ssa Gerarda Montella, che ne coordinerà la gestionale e il contributo dell’ Associazione Anardi e l’ Associazione Moscati.. Mission e storia del progetto. Tricologia Oncologica nasce con l’obiettivo di portare attenzione, informazione e supporto a chi affronta un percorso oncologico, partendo da uno degli aspetti più dolorosi e spesso sottovalutati: la perdita dei capelli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Approfondisci con queste news
TRICOLOGIA ONCOLOGICA: IL PERCORSO SI RAFFORZA CON IL PROSSIMO INCONTRO NAZIONALE AD ANGRI (13 DICEMBRE 2025) https://cavalierenews.it/popolari/32445/tricologia-oncologica-il-percorso-si-rafforza-con-il-prossimo-incontro-nazional - facebook.com Vai su Facebook
Tricologia oncologica, esperti a confronto ad Angri il 13 dicembre - L’iniziativa, promossa con l’Asl di Salerno, vedrà la partecipazione di Antonio Giordano e Michelino De Laurentiis. Lo riporta salernotoday.it