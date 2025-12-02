Tribunale di Firenze | arrestato Baiardo Avrebbe violato le prescrizioni dei domiciliari
E' stato arrestato nel Tribunale di Firenze Salvatore Baiardo, il gelataio di Omegna, uomo di collegamento dei fratelli Graviano al nord. L'accusa è aver violato una prescrizione imposta con gli arresti domiciliari: avrebbe ricevuto una persona nella sua abitazione a Trabia (Palermo) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
