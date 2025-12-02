Trevisani sui nerazzurri | Chivu impeccabile nella comunicazione Pio Esposito? Sta crescendo tantissimo

Inter News 24 Trevisani sull’ Inter, il giornalista promuove il lavoro del tecnico e l’ascesa del giovane attaccante: le parole a Tutti Convocati. Nel corso della trasmissione Tutti Convocati, il giornalista Riccardo Trevisani ha analizzato il momento dell’Inter, soffermandosi in particolare sulla gestione di Cristian Chivu e sulla crescita di Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 sempre più al centro del progetto tecnico nerazzurro. Trevisani ha sottolineato come l’ex difensore romeno, oggi tecnico dei nerazzurri, stia impressionando soprattutto per la lucidità comunicativa mostrata nei momenti più delicati: «Dal punto di vista della comunicazione, fino ad ora Chivu è stato magistrale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Trevisani sui nerazzurri: «Chivu impeccabile nella comunicazione. Pio Esposito? Sta crescendo tantissimo»

Approfondisci con queste news

Trevisani DURISSIMO su #Sommer Che ne pensate? #passioneinter #inter #amala #fcinter #fcinter1908 #fcim #nerazzurri #IMinter #intermilano #fcinternazionale #cristianchivu #sommer #maignan #derby #derbydimilano - facebook.com Vai su Facebook

Chivu arrabbiato con la squadra dopo Inter-Kairat, duro discorso negli spogliatoi: cosa ha detto - Il discorso di Chivu nello spogliatoio dell’Inter dopo la vittoria contro il Kairat in Champions. Scrive fanpage.it

Chivu: “Thuram out anche col Napoli”. E Sommer: “Con la Juve fatti due errori” - A Chivu viene subito chiesto se pensa di poter ripetere il percorso avuto dai nerazzurri nella scorsa Champions: "Noi siamo l'Inter, e abbiamo il dovere di puntare in alto. Lo riporta tuttosport.com

Union Saint Gilloise-Inter, Chivu: "Evitiamo passi falsi. Thuram out anche a Napoli" - "Loro sono una squadra forte e aggressiva, noi dobbiamo cercare di evitare passi falsi - Scrive sport.sky.it

Così l'allenatore nerazzurro dopo la sconfitta per 3-1: "Si sprecano troppe energie, io per coerenza non verrò mai a lamentarmi" - "La società ha il diritto di fare quello che ritiene giusto, io per coerenza non verrò mai a lamentarmi perché ho una dignità e un approccio diverso. Da gazzetta.it

Chivu: "Dovevamo fare meglio, mi prendo i tre punti e le colpe. Il cambio di Lautaro? Vi spiego" - Non ottiene i tre gol di scarto che le sarebbero serviti per conquistare il primo posto assoluto (con la differenza reti) dopo quattro giornate l'Inter, ma fa comunque quattro su quattro in Champions ... Si legge su tuttosport.com

Chivu: "A Napoli sarà dura, ma mi fido della mia Inter. Il giorno di riposo? Giusto staccare" - Mentre Cristian Chivu parla nella sala stampa del centro sportivo, la squadra si raduna per pranzare insieme in una stanza vicina: momento solenne prima di partire per Napoli. Scrive gazzetta.it