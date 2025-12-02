Trevisani | Il Milan non prende gol perché Maignan è diventato Spiderman Leao sta dimostrando che …

Riccardo Trevisani, giornalista sportivo e telecronista per le reti 'Mediaset', ha commentato a 'Pressing', dopo Milan-Lazio 1-0, il magico momento di Mike Maignan e Rafael Leao del Milan. Ecco le sue parole sui due top player dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Trevisani: “Il Milan non prende gol perché Maignan è diventato Spiderman. Leao sta dimostrando che …”

News recenti che potrebbero piacerti

Il pensiero di Trevisani sulla fase difensiva del Milan - facebook.com Vai su Facebook

#Trevisani: " #Derby, non me la sento di prendermela con #Chivu. Il #Milan per 54' non ha mai preso il pallone" Vai su X

Il Milan non prende gol. Trevisani: "Il merito è di Maignan che è diventato Spiderman" - Riccardo Trevisani, durante l'ultima puntata di Pressing in cui è stata analizzata anche la vittoria del Milan contro la Lazio grazie ad un gol di Rafael Leao, ha rilasciato ... Si legge su milannews.it

Trevisani Milan: a Pressing il giornalista incorona Maignan come decisivo, difende la scelta di Leao punta e riconosce i meriti di Max Allegri - Trevisani Milan: a Pressing il giornalista incorona Maignan come decisivo, difende la scelta di Leao punta e riconosce i meriti di Max Allegri Il post- Da milannews24.com

Trevisani: "Il Milan non prende goal perché il portiere è Gesù e non puoi segnargli. Leao è un grande centravanti" - Riccardo Trevisani, giornalista, telecronista e opinionista tv, nel corso di Pressing sulle reti Mediaset, ha commentato la partita Milan- Secondo msn.com

Trevisani, l’opinionista stronca il Milan nonostante il successo sull’Inter: la squadra gioca male e deve risolvere il problema con le medio-piccole - Trevisani, l’opinionista stronca il Milan nonostante il successo sull’Inter: la squadra gioca male e deve risolvere il problema con le medio- Riporta milannews24.com

Trevisani: "Se Maignan non para, il derby finisce 3-0" - Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha commentato così la vittoria del Milan nel derby: "Non me la sento di prendermela con Chivu per il cambio di Lautaro. Riporta milannews.it

Trevisani sul derby di Milano: 'Non vedo i meriti di Allegri, senza Maignan finisce 3 a 0' - Il giornalista ha continuato: 'Il Milan ha giocato bene solo col Napoli, mentre contro Roma e Inter ha ballato la samba' ... Si legge su it.blastingnews.com