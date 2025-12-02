Trentamila persone alla festa di compleanno delle Befane
In 30mila per dire ‘Buon compleanno Befane’. Il centro commerciale ha compiuto vent’anni. Tanti ne sono passati dal taglio del nastro avvenuto nel 2005. L’occasione per festeggiare è arrivata venerdì partendo dal pomeriggio e proseguendo fino alle 23. All’evento hanno preso parte anche il sindaco Jamil Sadegholvaad, Carsten Freitag, asset manager retail international di Union investment, e il vescovo Nicolò Anselmi. E’ stata una lunga giornata come lunga è ormai la storia che questo centro commerciale riminese porta con sé. Per comprendere cosa rappresenta Le Befane si possono ascoltare le parole di Carsten Freitag: "Nel novembre 2016 sono venuto, in incognito, per la prima volta, a vedere Le Befane Shopping Centre con l’obiettivo di acquistarlo per conto di Union Investment. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
