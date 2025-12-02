In 30mila per dire ‘Buon compleanno Befane’. Il centro commerciale ha compiuto vent’anni. Tanti ne sono passati dal taglio del nastro avvenuto nel 2005. L’occasione per festeggiare è arrivata venerdì partendo dal pomeriggio e proseguendo fino alle 23. All’evento hanno preso parte anche il sindaco Jamil Sadegholvaad, Carsten Freitag, asset manager retail international di Union investment, e il vescovo Nicolò Anselmi. E’ stata una lunga giornata come lunga è ormai la storia che questo centro commerciale riminese porta con sé. Per comprendere cosa rappresenta Le Befane si possono ascoltare le parole di Carsten Freitag: "Nel novembre 2016 sono venuto, in incognito, per la prima volta, a vedere Le Befane Shopping Centre con l’obiettivo di acquistarlo per conto di Union Investment. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trentamila persone alla festa di compleanno delle Befane