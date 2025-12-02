Treni linea Genova-Roma | muore investito sui binari a San Vincenzo Ritardi e cancellazioni

Incidente mortale stamattina, 2 dicembre 2025, in provincia di Livorno. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno in corrispondenza della stazione ferroviaria di San Vincenzo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Treni, linea Genova-Roma: muore investito sui binari a San Vincenzo. Ritardi e cancellazioni

