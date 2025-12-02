Treni in tilt regione isolata | l’Umbria chiede una regia nazionale

Il trasporto ferroviario in Umbria è in affanno e la Regione chiede un incontro urgente al ministro Salvini dopo la giornata di caos sulle linee ferroviarie che collegano l’Umbria a Roma. Dopo i gravissimi disagi registrati ieri, lunedì 1° dicembre, l’assessorato regionale ai Trasporti ha inviato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondisci con queste news

+++ Uomo morto sui binari a San Vincenzo: treni in tilt - Ritardi e cancellazioni in tempo reale +++ - facebook.com Vai su Facebook

Guasto sull'Alta Velocità: treni in tilt, saltano nove corse e ritardi fino a 100 minuti Vai su X

Treni in tilt, odissea in Puglia. Guasto tecnico sulla linea: convogli bloccati e ritardi fino a tre ore - Il guasto ha impattato pesantemente sui collegamenti, con molti convogli Alta Velocità, Intercity e Regionali che hanno accumulato tempi di percorrenza maggiori, arrivando a toccare anche i 100 minuti ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Consegnato oggi il 70° treno del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) in Toscana - Arezzo, 25 luglio 2025 – Consegnato oggi il 70° treno del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) in Toscana. Come scrive lanazione.it

ExpoFerroviaria 2025: Trenitalia e Alstom presentano il treno Regionale a 200 km/h - Un nuovo treno Regionale capace di raggiungere i 200 chilometri orari è stato presentato durante l'inaugurazione ExpoFerroviaria 2025. tg24.sky.it scrive

Regione, 'non spostare i treni regionali sulla linea lenta' - "E' inderogabile la necessità di risolvere le gravi criticità che riguardano i servizi ferroviari delle regioni Toscana e Umbria ma che interessano pure, principalmente, quelli del nord del Lazio e ... Segnala ansa.it

Molise senza treni. La Uil: "Regione isolata" - Le interruzioni ferroviarie in Molise influenzano la qualità della vita dei residenti e di chi ci vive. Segnala rainews.it

Treni, consegnato il nuovo regionale alla Toscana: è il 70esimo - Firenze, 25 luglio 2025 – E’ stato consegnato oggi il 70esimo treno del Regionale di Trenitalia in Toscana. Da lanazione.it