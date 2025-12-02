Tremendo lutto ad Amici morto all’improvviso il marito dell’ex allieva | salma sequestrata

La notizia si è diffusa nel primo pomeriggio, lasciando un’intera comunità attonita. Un uomo di 41 anni, molto conosciuto nel suo ambiente professionale e nella cronaca di costume, è morto in seguito a un malore improvviso che lo ha colto mentre si trovava nella sua abitazione. Le prime informazioni sono arrivate frammentarie, ma fin da subito è apparso chiaro che si trattasse di una vicenda drammatica, maturata nel giro di pochi minuti e senza alcun segnale premonitore. Le testimonianze raccontano di una serata serena, trascorsa in compagnia di alcuni amici intenti a preparare le decorazioni natalizie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche questi approfondimenti

Lutto tremendo - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Riccardo di Amici 25: lutto per il cantante, morto lo zio/ Dedica sulle note di La mia storia con te - Tutto su Riccardo, cantante della scuola di Amici 25, colpito da un lutto per la morte dello zio a cui dedica una canzone in puntata. Secondo ilsussidiario.net

William e Kate in lutto, morto Ben Duncan: uno dei migliori amici del principe è precipitato dall'Hotel Trafalgar - Uno dei più cari amici del principe William e di Kate Middleton è morto dopo essere precipitato per 30 metri dal tetto di un hotel a Londra. Da ilmessaggero.it

Lutto per William e Kate, è morto il caro amico Ben Duncan: precipitato dal settimo piano di un hotel - È morto a soli 45 anni Ben Duncan, uno dei loro amici più cari ai tempi dell’università. Come scrive fanpage.it

Lutto per Kate Middleton e William, morto a 45 anni l’amico del Principe - William e Kate Middleton sono stati colpiti da un lutto improvviso e inaspettato. Lo riporta dilei.it

William, lutto per il principe: morto il suo amico Ben Duncan. «Precipitato dal tetto di un hotel di Londra». Chi era - Ben Duncan, uomo di 45 anni, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un hotel nel centro di Londra. Segnala leggo.it

William, lutto per il principe: morto il suo amico Ben, precipitato dal tetto di un hotel di Londra - Ben Duncan, uomo di 45 anni, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un hotel nel centro di Londra. ilmattino.it scrive