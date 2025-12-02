Tredicesima | a chi spetta quando arriva come si calcola e a quanto corrisponde

Con l’arrivo di Dicembre comincia l’attesa per la tredicesima mensilità. Questa somma aggiuntiva, attesa con ansia per affrontare le spese natalizie e chiudere l’anno in pareggio, è un diritto storico che affonda le sue radici nell’agosto del 1937, quando venne introdotta per gli operai dell’industria. Estesa a tutti i dipendenti nel 1960, la tredicesima è un salario che si matura mese per mese ma che viene erogato in un’unica soluzione a fine anno. A chi spetta. La tredicesima spetta a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato. Rientrano tra i beneficiari i dipendenti del settore pubblico e privato, gli apprendisti e i lavoratori domestici (colf, badanti). 🔗 Leggi su Open.online

