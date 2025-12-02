Trebaseleghe-New York per il 40esimo compleanno di Grafica Veneta ecco un libro e podcast

Una storia veneta, una storia padovana. Quarant’anni di attività possono essere una ricorrenza da celebrare oppure un punto da cui ripartire. Grafica Veneta ha scelto la seconda strada, affidando la propria storia a un progetto editoriale che ricuce le origini artigianali del territorio con la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

trebaseleghe new york 40esimoTrebaseleghe-New York, per il 40esimo compleanno di Grafica Veneta ecco un libro e podcast - Il colosso tipografico al confine con la provincia di Treviso e Venezia celebra quarant’anni di crescita internazionale con degli spin off celebrativi curati dal giornalista Marco Cappelli. Come scrive padovaoggi.it

