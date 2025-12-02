Tre ragazzini rubano alberelli di Natale alla cartoleria Varzi a Chiaia | I genitori seguano di più i figli
Sono stati gli stessi proprietari delle cartolerie, che sorgono in varie zone di Napoli, a diffondere sui social il video del furto, seguito da un messaggio ai tre ragazzini protagonisti e ai loro genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
RAGAZZE BERSAGLIATE DI SPUTI Autori del bruttissimo gesto avvenuto davanti alla Città del Cinema, alcuni ragazzini di 12 e 13 anni - facebook.com Vai su Facebook