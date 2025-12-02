Tre maxi opere | oltre un milione sul bilancio

Maxi variazione al bilancio e al triennale delle opere, che ammonta a oltre un milione e mezzo di euro, tre interventi "pigliatutto": l’acquisizione di arredi per il primo lotto della Cà Busca in corso restauro, l’acquisto per quasi 400 mila euro dell’immobile che ospiterà la nuova farmacia comunale in zona est, e, intervento principe, l’avvio della riqualificazione energetica della caserma dei carabinieri di via Trieste. Su quest’ultimo intervento "attendiamo l’esito di due bandi – così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi – ma intanto procediamo con la parte alloggi. L’opera è urgente, i lavori non più procrastinabili". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

