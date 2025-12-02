Tre maxi opere | oltre un milione sul bilancio
Maxi variazione al bilancio e al triennale delle opere, che ammonta a oltre un milione e mezzo di euro, tre interventi "pigliatutto": l’acquisizione di arredi per il primo lotto della Cà Busca in corso restauro, l’acquisto per quasi 400 mila euro dell’immobile che ospiterà la nuova farmacia comunale in zona est, e, intervento principe, l’avvio della riqualificazione energetica della caserma dei carabinieri di via Trieste. Su quest’ultimo intervento "attendiamo l’esito di due bandi – così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi – ma intanto procediamo con la parte alloggi. L’opera è urgente, i lavori non più procrastinabili". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il sindaco Paolo Manuele annuncia l'appalto di due opere strategiche per oltre mezzo milione di euro: nascono la "Residenza d'Artista" con i fondi del PNRR e una nuova area coperta per la Protezione Civile finanziata dalla Regione - facebook.com Vai su Facebook
Le opere a rischio: tre i cantieri “critici” ma oltre 40 nei tempi: quali - Entro la fine di ottobre il Comune dovrà rendicontare ai Ministeri lo stato di avanzamento dei progetti del Pnrr. quotidianodipuglia.it scrive
Le opere a rischio: tre i cantieri “critici” ma oltre 40 nei tempi: quali - Buone notizie invece per altre opere come gli asili nido: quello all’interno del Policlinico è terminato ed entro l’anno saranno pronti altri tre. Lo riporta quotidianodipuglia.it
Tre nuove opere nel Museo della Scuola Romana - Tre opere arricchiscono il nuovo allestimento del Museo della Scuola Romana, a Villa Torlonia, a Roma, che celebra l' arte nella capitale tra le due guerre mondiali. Lo riporta ansa.it