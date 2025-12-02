Tre gare evaporate sul più bello Lo Scandicci soffre di pareggite
Tre pareggi nelle ultime tre partite: è questo il bottino raccolto dallo Scandicci del tecnico Taccola nelle tre gare del campionato di serie D. Un ruolino che ha messo in evidenza occasioni sfumate all’ultimo respiro e vittorie già indirizzate ma evaporate sul filo di lana. La squadra sembra soffrire di una vera e propria "pareggite", che ha finito per pesare sulla classifica, privandola di quei punti preziosi che avrebbero garantito maggiore tranquillità in ottica salvezza. Con qualche vittoria in più, il cammino sarebbe stato più sereno e anche più gestibile. Invece la pressione cresce, e il prossimo turno al comunale di San Casciano Val di Pesa contro il Cannara, assume i contorni di uno snodo cruciale per il prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Grifo, tre gare per la svolta: Vis Pesaro, Juventus e poi il derby - In casa Grifo ripartono gli allenamenti in vista del match di lunedì contro la Vis Pesaro. Riporta ilmessaggero.it
Terzo gol in tre gare in trasferta per De Bruyne: è il primo centrocampista a riuscirci in Serie A - Presto per dirlo, intanto però il Milan di Allegri torna a far cantare San Siro vincendo per 2- Da tuttomercatoweb.com
Serie A: tre gare di squalifica per Melo - Tre turni di squalifica a Felipe Melo, l'interista espulso per un "calcio all'altezza della spalla" al laziale Milinkovic- lagazzettadelmezzogiorno.it scrive