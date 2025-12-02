Tre gare evaporate sul più bello Lo Scandicci soffre di pareggite

Tre pareggi nelle ultime tre partite: è questo il bottino raccolto dallo Scandicci del tecnico Taccola nelle tre gare del campionato di serie D. Un ruolino che ha messo in evidenza occasioni sfumate all’ultimo respiro e vittorie già indirizzate ma evaporate sul filo di lana. La squadra sembra soffrire di una vera e propria "pareggite", che ha finito per pesare sulla classifica, privandola di quei punti preziosi che avrebbero garantito maggiore tranquillità in ottica salvezza. Con qualche vittoria in più, il cammino sarebbe stato più sereno e anche più gestibile. Invece la pressione cresce, e il prossimo turno al comunale di San Casciano Val di Pesa contro il Cannara, assume i contorni di uno snodo cruciale per il prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

