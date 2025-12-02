Tre donne con Carlo Conti al timone del nuovo Sanremo

. Un terzetto femminile accende l’attesa del Festival. Carlo Conti rompe gli schemi e porta sul palco dell’Ariston un trio di artiste che promette di rivoluzionare il Festival di Sanremo 2025. Il direttore artistico sceglie tre donne con stili e generazioni diverse e trasforma l’impianto della conduzione in un mosaico di energia, musica e personalità. Le indiscrezioni di Giuseppe Candela e Santo Pirrotta tracciano un quadro chiaro: Laura Pausini, Loredana Bertè e Clara si preparano a vivere un’esperienza destinata a lasciare un segno nella storia della kermesse. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Tre donne con Carlo Conti al timone del nuovo Sanremo

