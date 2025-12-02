Tre abeti in dono per illuminare le feste natalizie di Lanciano

Un abete di 15 metri sarà il simbolo del Natale 2025 in piazza Plebiscito, nel cuore di Lanciano. Sabato 29 novembre operai comunali, agenti di polizia locale e ditte private hanno lavorato fino a sera per portare nelle piazze della città gli alberi che illumineranno queste feste.“Non sono solo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it