Travolto dall’auto pirata Grave ciclista

Momenti di paura, ieri mattina, per un ciclista travolto da un’auto che poi non si sarebbe fermata a prestare soccorso. Il tutto è accaduto intorno alle 7 in viale Po, all’altezza dell’incrocio con via del Lavoro. Coinvolto nell’incidente è un 40enne straniero, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cona (anche se non sarebbe in pericolo di vita). Stando alle prime ricostruzioni, il ciclista stava attraversando la strada quando è stato urtato e sbalzato a terra da un’auto. Come anticipato, il conducente della vettura avrebbe poi proseguito il suo viaggio senza fermarsi ad aiutare il malcapitato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Travolto dall’auto pirata. Grave ciclista

