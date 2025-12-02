Travolta sulle strisce pedonali muore in ospedale dopo tre settimane di agonia

2 dic 2025

Non ce l'ha fatta Rosalba Paola Beiletti la 68enne che, lo scorso 8 novembre, era stata travolta a Santarcangelo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Residente a Cesena, ma di origini torinesi, è deceduta dopo quasi un mese di agonia al “Bufalini” dove era stata ricoverata in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

