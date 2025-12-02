Travolta sulle strisce pedonali muore in ospedale dopo tre settimane di agonia
Non ce l'ha fatta Rosalba Paola Beiletti la 68enne che, lo scorso 8 novembre, era stata travolta a Santarcangelo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Residente a Cesena, ma di origini torinesi, è deceduta dopo quasi un mese di agonia al “Bufalini” dove era stata ricoverata in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Travolta e uccisa sulle strisce mentre attraversa con i figli: tragedia a Milano La donna è stata presa in pieno da un furgone pirata: indagano i carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
? Garbagnate Milanese, due donne anziane travolte da un camion sulle strisce pedonali: una è gravissima dlvr.it/TPSZ9g #GarbagnateMilanese #IncidenteStradale #SicurezzaStradale #Pedoni #InvestimentoPedonale Vai su X
Travolta sulle strisce da un automobilista ubriaco, Angela Rotondo Lobetti muore dopo 2 settimane - Angela Rotondo Lobetti è deceduta al San Raffaele di Milano dopo due settimane di ricovero. Si legge su fanpage.it
Bergamo, investito da un camion sulle strisce pedonali: muore a 90 anni Carmine Arcidiacono - Dalle ricostruzioni degli inquirenti, la vittima stava attraversando sulle strisce pedonali ... Segnala msn.com
Travolta da un camion mentre attraversa sulle strisce con la bici: la 23enne Viola Mazzotti muore a Bologna - Viola Mazzotti, 23enne di Cervia, è stata travolta e uccisa da un camion mentre percorreva la ciclabile in via dell’Arcoveggio a Bologna ... Segnala fanpage.it
Rivoli, travolta sulle strisce: 60enne finisce in ospedale - In corso Susa, a Rivoli, una donna di circa 60 anni è stata investita mentre attraversava regolarmente sulle strisce pedonali. Segnala giornalelavoce.it
Garbagnate Milanese, due donne travolte da un camion sulle strisce pedonali: una è gravissima - L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 15 sulla strada provinciale 233 all'incrocio con viale Primo Maggio, all'altezza del sottopasso di via Kennedy ... ilgiorno.it scrive
Investito mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali, muore in ospedale - Un uomo di 78 anni, si tratta di un infermiere in pensione, è stato travolto e ucciso da una macchina ieri sera a Martina Franca, in provincia di Taranto. Come scrive quotidianodipuglia.it