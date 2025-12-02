Travolge e uccide ciclista 78enne | automobilista patteggia un anno di reclusione

Un anno di reclusione con il patteggiamento. Il giudice per l’udienza preliminare ha chiuso con questa sentenza la vicenda giudiziaria per l’incidente stradale costato la vita a un 78enne e con il ferimento del suo amico ciclista di 60 anni. Il fatto risale al 17 dicembre 2024, su una via. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

