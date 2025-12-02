Travolge e uccide ciclista 78enne | automobilista patteggia un anno di reclusione

Perugiatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno di reclusione con il patteggiamento. Il giudice per l’udienza preliminare ha chiuso con questa sentenza la vicenda giudiziaria per l’incidente stradale costato la vita a un 78enne e con il ferimento del suo amico ciclista di 60 anni. Il fatto risale al 17 dicembre 2024, su una via. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

