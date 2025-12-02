Travel Tuesday | come un martedì di dicembre sta trasformando il modo di viaggiare nel mondo

Immaginate di trovarvi davanti allo schermo, il carrello pieno di regali inutili per il Black Friday, quando all’improvviso vi fermate. E se invece di comprare l’ennesimo gadget tecnologico destinato a raccogliere polvere investiste quei soldi in qualcosa che ricorderete per sempre? È esattamente questo il potere del Travel Tuesday: trasformare l’impulso di spendere in un biglietto per l’avventura. La nascita di un fenomeno. Nel 2017, gli analisti della piattaforma Hopper hanno notato qualcosa di curioso analizzando i dati storici: per nove anni consecutivi, il martedì dopo il Cyber Monday registrava un picco straordinario di sconti sui voli. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Travel Tuesday: come un martedì di dicembre sta trasformando il modo di viaggiare nel mondo

