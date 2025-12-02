Trasporto scolastico studenti con disabilità | ripartiti 70 milioni alle Regioni Pubblicato il decreto

È stato pubblicato il Decreto del 3 novembre 2025 che assegna 70 milioni di euro alle Regioni per il potenziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado e i centri di formazione professionale accreditati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

