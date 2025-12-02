Trasportano pezzi di auto rubati due uomini denunciati

Nei giorni scorsi, agenti della polizia del commissariato di Nesima hanno denunciato due uomini residenti in provincia, in quanto ritenuti responsabili del reato di ricettazione. In particolare, durante un controllo in via Galermo, i poliziotti hanno notato un furgone svoltare su via Don Gnocchi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

