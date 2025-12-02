Trasformato in sportello unico digitale di prossimità | torna operativo l' ufficio postale di Galeata

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Galeata. Sono terminati infatti i lavori di ammodernamento della sede di via Castellucci 1, finalizzati ad accogliere tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto Polis. Nella nuova sede postale sono attivi i principali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it