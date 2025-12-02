Trasformata che onore Sonia di Temptation Island cambio look | com’è ora

Per tutta l’estate i social si sono divertiti a immaginare come sarebbe cambiata Sonia Mattalia abbandonando l’inconfondibile “cofana” anni ’80 e il rosso acceso che da sempre la accompagnano in tv. Meme, fotomontaggi e ritocchi digitali l’avevano trasformata in bionda, mora, riccia, liscia, persino con frangia geometrica: un gioco collettivo nato dalla curiosità verso un personaggio televisivo immediatamente riconoscibile. Nessuno però sospettava che, qualche mese più tardi, quella curiosità si sarebbe trasformata in un vero restyling, firmato da un hair-stylist pronto a mettere mano laddove finora nessuno aveva osato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondisci con queste news

Oggi la nostra scuola si è trasformata in un luogo incantato, dove sogni, fantasia e cultura si sono uniti per regalare ai bambini un’esperienza indimenticabile. Abbiamo avuto l’onore di accogliere tre ospiti d’eccezione: Nunziante Valoroso (dialogista Disney), F - facebook.com Vai su Facebook

Valditara: “Patrizio Oliva sarà testimonial nelle scuole” "Oggi ho avuto l’onore di conoscere personalmente Patrizio #Oliva, campione olimpico e mondiale di boxe, una persona straordinaria dentro e fuori dal ring che sta aiutando tanti giovani a vincere la sfida Vai su X

Sonia Mattalia, il nuovo look capelli divide i social: il restyling dopo Temptation Island (FOTO) - L’ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island 2025, Sonia Mattalia, è tornata al centro dell’attenzione grazie a un cambio look totale firmato dal beauty expert Jonathan Musilli. Riporta msn.com

Temptation Island, Sonia incinta di Simone: l’indiscrezione - Da settimane, già da prima dell’inizio della nuova edizione, si vociferava di una gravidanza per una delle coppie protagoniste di quest’anno. Come scrive dilei.it

Clamoroso a Temptation Island, Sonia B. è incinta: il terrapiattista Simone diventa papà - Un po’ per le sue affermazioni – “Sono terrapiattista, l’uomo non è mai andato sulla Luna, i dinosauri ... Segnala quotidiano.net

Sonia Barrile di Temptation Island è incinta e torna insieme a Simone Margagliotti dopo il tradimento: «Gli do l'ultima possibilità» - Sembrava tutto finito tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti, la coppia modenese di Temptation Island, il programma di Canale 5 campione di ascolti questa estate. Da corrieredibologna.corriere.it

Temptation Island, retroscena: 'Sonia e Simone non stanno insieme, vivono separati' - Terminato Temptation Island, i protagonisti sono tornati alle loro vite, ma non mancano segnalazioni su di loro. Secondo it.blastingnews.com

Alessio e Sonia M. di Temptation Island stanno ancora insieme? Cosa è successo un mese dopo - Milano, 31 luglio 2025 – Cosa è successo un mese dopo la fine di Temptation Island 2025? Da quotidiano.net