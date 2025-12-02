L’Hotel Annunziata per tutto il mese di dicembre ospita Trame di Raffaele Di Somma, l’ultimo appuntamento del 2025 di Frameflow, il progetto dedicato alla fotografia contemporanea. L’Hotel Annunziata presenta l’ultimo appuntamento del 2025 di Frameflow, il progetto dedicato alla fotografia contemporanea che, mese dopo mese, ha portato negli spazi dell’hotel dodici autori e dodici visioni differenti. Un percorso lungo un intero anno, reso possibile grazie a un innovativo sistema di digital signage che trasforma le pareti in superfici narrative dinamiche e immersive. Fino al 31 dicembre l’Hotel Annunziata ospita Raffaele Di Somma con Trame, una selezione di immagini che ci accompagna in un territorio intimo e raccolto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trame, le fotografie di Raffaele Di Somma . Si chiude ’Frameflow’