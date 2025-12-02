trailer delle lanterne potrebbe confermare la teoria sulla justice society nel universo DC

Nel panorama delle produzioni DC Universe, la serie Lanterns di HBO si sta distinguendo come uno dei titoli più attesi in vista del nuovo ciclo narrativo portato avanti da James Gunn. Ancora poche informazioni ufficiali sono state rese pubbliche, ma le indiscrezioni più recenti, alimentate da un antico teaser trailer, stanno generando grande interesse tra gli appassionati. La serie si prospetta come una narrazione molto più realistica e atmosferica rispetto alle precedenti interpretazioni del mythos dei Green Lantern, con un possibile ruolo di progetto pilota per l’intera offerta televisiva di DC Studios. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - trailer delle lanterne potrebbe confermare la teoria sulla justice society nel universo DC

