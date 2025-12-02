Trail del Poggiolo

E’ uno dei primissimi trail della stagione italiana e nel corso degli anni si è guadagnato un enorme prestigio. Parliamo del -19° Memorial Gianluca Conti, l’appuntamento in programma l’11 gennaio a Palazzuolo sul Senio (FI) che sarà chiamato ad inaugurare il Trittico Valle del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it