Tragico incidente sulla via Prenestina | donna travolta e uccisa da un tir
ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia nella tarda mattinata. Un grave incidente mortale si è verificato questa mattina, 2 dicembre, in via Prenestina, nella zona di Tor Tre Teste a Roma. Un tir ha investito una donna di 84 anni, che è deceduta sul colpo a causa del violento impatto. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per lei non è stato possibile fare nulla. La dinamica dell’investimento. Dalle prime ricostruzioni, l’anziana stava camminando lungo la strada quando, per cause ancora da chiarire, è stata travolta dal mezzo pesante all’altezza del civico 653. La segnalazione al Numero Unico delle Emergenze è partita subito, ma i sanitari, giunti con urgenza, hanno potuto solo constatare il decesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
