Tragedia per Susy Fuccillo ex Amici è morto il marito Salvatore in circostanze tragiche

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre, il marito della ex ballerina di Amici, Salvatore Raciti di 41 anni, è morto stroncato da un malore improvviso. Ogni tentativo di salvare la vita del marito di Susy Fuccillo è risultato vano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

