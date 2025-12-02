Tragedia per l’ex ballerina di Amici | morto il marito Salvo Raciti a 41 anni

Dramma per Susy Fuccillo, il marito stroncato da un malore nel giardino di casa. Un malore improvviso ha stroncato la vita di Salvo Raciti, 41 anni, marito di Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici 2007. La notizia ha sconvolto amici, parenti e il mondo del web, lasciando tre bambine senza padre e una famiglia sotto shock a Catania. Raciti, noto imprenditore e proprietario dello stabilimento balneare Le Capannine, si trovava nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre nel giardino di casa quando è stato colto dal malore. Il dramma nella notte: cosa è successo. Secondo le prime ricostruzioni, Salvo Raciti stava trascorrendo la serata con alcuni amici occupandosi dei preparativi natalizi negli spazi esterni della loro abitazione alla Plaia, sul mare di Catania. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

