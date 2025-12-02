Tragedia nel mondo universitario | studente muore a 25 anni nel bagno di casa ma spunta il mistero del telefonino restituito in ritardo
È stato identificato in Lorenzo De Tommaso, 25enne pugliese, lo studente trovato morto a Roma; mentre si ipotizza un malore, la Procura indaga per chiarire perché il cellulare del giovane fosse in possesso di un amico che lo ha consegnato solo il giorno successivo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
