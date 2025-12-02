Tragedia ad Arezzo | madre 38enne muore dopo due accessi al Pronto Soccorso
Una tragedia ha colpito la comunità di Ciggiano, nel comune di Civitella: una donna di 38 anni è morta dopo essersi recata per due volte, a pochi giorni di distanza, al Pronto Soccorso di Arezzo. Il primo accesso era avvenuto la mattina del 22 novembre, con il ritorno a casa poche ore dopo. Tre giorni più tardi, il 25 novembre, la donna si è presentata nuovamente in ospedale. Nella notte, il suo cuore ha smesso di battere. L’Azienda sanitaria, profondamente colpita dall’accaduto, ha immediatamente avviato una verifica interna per ricostruire ogni passo del percorso clinico. Un gruppo multidisciplinare di specialisti ha analizzato con attenzione ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Lortica.it
