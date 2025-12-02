Tragedia a due passi dalla Cattedrale | muore 42enne
Vico Camillo Pellegrino a pochi passi da Piazza Duomo a Capua è stato teatro di una tragedia.Una donna, A.T-42enne dell'Europa dell'Est si è accasciata al suolo dopo aver accusato un malore ed è spirata.I passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118 giunti sul posto non. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
Non potevamo rimanere indifferenti di fronte al tragico e violento incidente consumatosi a pochi passi del nostro centro nautico, che ha spezzato le giovani vite di Chiara e Antonio. Una tragedia che lascia sgomenti e addolorati, colpendo nel profondo l’intera c - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia a due passi dalla Cattedrale: muore 42enne - 42enne dell'Europa dell'Est si è accasciata al suolo dopo aver accusato un malore ed è ... Secondo casertanews.it