Tragedia a due passi dalla Cattedrale | muore 42enne

Casertanews.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vico Camillo Pellegrino a pochi passi da Piazza Duomo a Capua è stato teatro di una tragedia.Una donna, A.T-42enne dell'Europa dell'Est si è accasciata al suolo dopo aver accusato un malore ed è spirata.I passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118 giunti sul posto non. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

tragedia due passi cattedraleTragedia a due passi dalla Cattedrale: muore 42enne - 42enne dell'Europa dell'Est si è accasciata al suolo dopo aver accusato un malore ed è ... Secondo casertanews.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Due Passi Cattedrale