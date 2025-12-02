Traffico Roma del 02-12-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con difficoltà di transito su Viale Dei Parioli altezza via Umberto Boccioni disagi per incidente anche su via Prenestina tra via Giorgio de Chirico e via Candiani lavori Questa notte al ponte dell'Industria chiuso le due direzioni dalle 22 di questa sera e fino alle 5:30 di domani mattina chiusura notturna per lavori anche della sopraelevata della tangenziale est dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domattina tra via del Pigneto e Largo Passamonti obbligo di uscita via del Pigneto per il traffico proveniente da viale Castrense attenzione questa chiusura si ripeterà tutte le notti fino al 6 di dicembre fino al prossimo 5 dicembre per lavori sulla linea a della metropolitana solo in direzione Anagnina i treni limitano la corsa subagusta attivata una linea bus sostitutiva che ferma anche Cinecittà https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-12-2025 ore 16:30

