Traffico Roma del 02-12-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico rallentato Invia l'aria da Castel Giubileo alla tangenziale est e rallentamenti anche sulla viadotto Giubileo del 2000 in via di Casal del Marmo traffico rallentato da via Abbiategrasso a via Trionfale sulla tangenziale est e rallentamenti tra l'uscita della 24 via dei Campi Sportivi in direzione di Piazzale degli Eroi in centro traffico rallentato in via dei laterani per un incidente a via della Ferratella in Laterano incidente rallentamenti anche all'altezza di Piazza Ugo La Malfa su via del Circo Massimo circolazione a rilento qui sul lungotevere tra ponte Palatino e Ponte pasa in direzione di ponte Flaminio in via Laurentina traffico rallentato tra via di Trigoria via di Tor Pagnotta via Aurelia rallentamenti tra Malagrotta e via degli Aldobrandeschi https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
