Traffico Roma del 02-12-2025 ore 08 | 30

Luceverde Roma Buongiorno partiamo dal raccordo anulare Ci sono code in carreggiata interna dalla Casilina alla Appia è lungo la carreggiata esterna tratti dalla Prenestina alla Tiburtina dalla mia La Cassia bis e dalla Roma Fiumicino alla Pontina incolonnamenti sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est cuore da via delle Valli a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico complice anche il maltempo abbiamo poi code su tutte le principali strade consolari che conducono verso il centro I maggiori disagi al momento si segnalano sulla Salaria dove anche per un incidente il traffico è congestionato tra Fidene via dei Prati Fiscali verso il centro incolonnamenti anche sulla Flaminia all'altezza di Malborghetto e proseguendo da Labaro a via dei Due Ponti altri code sulla Cassia dalla Storta a via Trionfale stessa situazione sulla via Aurelia con le code registrate da Malagrotta a via Aurelia Antica altre cose su via Cristoforo Colombo ad Acilia via di e sulla Pontina tratti da Pomezia al Raccordo infine la polizia locale Ci Segnala la momentanea chiusura di via dei Dardanelli all'altezza di Piazzale Clodio verso viale Angelico a causa di un albero caduto sulla sede stradale come sempre per tutti i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

