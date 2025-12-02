Traffico in tilt in Val Seriana per lavori a Ponte Nossa | Autorizzati fino alle 5 chieste delle verifiche ad Anas
Una nuova, l’ennesima, mattinata da incubo per i pendolari della Val Seriana. Martedì, 2 dicembre, prima dell’alba hanno iniziato a crearsi code e rallentamenti sulla Statale 671 per un senso alternato provvisorio istituito a Ponte Nossa per i lavori sulla carreggiata da parte di Uniacque. Colonna a scendere da Parre, in località Campignano a Villa d’Ogna e sulle Curve della Selva. “Non è possibile che ogni tre per due ne inventano una – lamenta un cittaidno sui social -. La gente va al lavorare, non a fare shopping”. Se al traffico per i lavori a Ponte Nossa sommiamo i quotidiani rallentamenti all’altezza di Gazzaniga e Albino, martedì mattina il tempo di percorrenza medio per raggiungere da Clusone la città di Bergamo si è aggirato intorno alle due ore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
