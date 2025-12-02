traffico da incubo a lecco per le feste il ponte vecchio riapre quasi completamente alle auto

Lecco, 2 dicembre 2025 – Il Ponte Vecchio di Lecco riapre quasi completamente agli automobilisti. È il regalo di Natale in anticipo dell'assessore all'Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo ai lecchesi, nella mostra del traffico e dei cantieri stradali in città. Tra lavori in corso, shopping natalizio, andirivieni di turisti e villeggianti, muoversi in città e entrare e soprattutto uscire da Lecco sta diventando una missione impossibile. Gli altri due ponti - il Ponte Nuovo e il Terzo Ponte della Statale 36 - non bastano. I nuovi orari di apertura. Da domani, mercoledì 3 dicembre, fino a a martedì 6 gennaio 2026, il ponte Vecchio sarà percorribile dal lunedì al sabato: in entrata a Lecco dalle 6 alle 12 e in uscita da Lecco dalle 12. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

