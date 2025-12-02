Traffico da incubo a Lecco Per le feste il Ponte Vecchio riapre quasi completamente alle auto
Lecco, 2 dicembre 2025 – Il Ponte Vecchio di Lecco riapre quasi completamente agli automobilisti. È il regalo di Natale in anticipo dell'assessore all'Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo ai lecchesi, nella mostra del traffico e dei cantieri stradali in città. Tra lavori in corso, shopping natalizio, andirivieni di turisti e villeggianti, muoversi in città e entrare e soprattutto uscire da Lecco sta diventando una missione impossibile. Gli altri due ponti - il Ponte Nuovo e il Terzo Ponte della Statale 36 - non bastano. I nuovi orari di apertura. Da domani, mercoledì 3 dicembre, fino a a martedì 6 gennaio 2026, il ponte Vecchio sarà percorribile dal lunedì al sabato: in entrata a Lecco dalle 6 alle 12 e in uscita da Lecco dalle 12. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Traffico da incubo sul Ponte Padre Pio: carreggiate dimezzate per i lavori del Brt Vai su X
Finita l’estate, chiusi i cantieri del Pnrr lungo le principali direttrici di traffico, molti credevano che l’incubo dei ritardi sarebbe terminato. Errore. Di Nicola Borzi - facebook.com Vai su Facebook
Traffico da incubo a Lecco. Per le feste il Ponte Vecchio riapre quasi completamente alle auto - Prolungati gli orari di apertura al transito veicolare sul Ponte Azzone Visconti per limitare i disagi dei cantieri in vista dell’andirivieni di turisti e villeggianti ... ilgiorno.it scrive
Traffico da incubo, Lecco è come la Russia: “Puoi guidare 149 ore di fila senza uscirne mai” - '”E non abbiamo ancora raggiunto il peggio'', avverte il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Filippo Boscagli ... Scrive msn.com