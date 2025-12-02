Tradizioni familiari | 5 motivi per crearle e perché ci fanno bene parola di psicologa
Le tradizioni familiari sono come un filo invisibile che tiene insieme i pezzi della nostra storia: organizzano il tempo, danno un ritmo alle relazioni, ci ricordano chi siamo e a cosa apparteniamo. Non devono essere perfette per funzionare, ciò che conta è la ripetizione, il significato condiviso e la sensazione di vicinanza che sanno creare. In questo articolo vedremo 5 motivi per cui le tradizioni familiari fanno bene al nostro benessere psicologico e perché vale la pena crearle (o reinventarle), anche se non assomigliano affatto alle immagini patinate dei social. Le tradizioni familiari come “dispositivo” di benessere. 🔗 Leggi su Dilei.it
