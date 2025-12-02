Tra stelle e sogni Bcp in campo per il Santobono | raccolti 80 mila euro per la ricerca pediatrica

La prima edizione di “Tra stelle e sogni”, il gala solidale promosso e organizzato dalla Banca di credito popolare a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon, ha permesso di raccogliere 80 mila euro grazie al contributo di istituzioni, aziende, professionisti della sanità e cittadini che hanno scelto di aderire. Tutto esaurito e oltre duecento partecipanti nella cornice di Villa Campolieto, a Ercolano. Tra i presenti il presidente della Banca di credito popolare Mauro Ascione, il direttore generale Mario Crosta, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, il direttore generale dell’Aorn Santobono Pausilipon Rodolfo Conenna, il presidente della Fondazione Santobono Pausilipon Giovanni Siola, oltre a Gennaro Miranda e Roberto Chianese, presidente e direttore generale della Fondazione Ente Ville Vesuviane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it